Hombre escapa de morir aplastado por su propio caballo en Rivas

De cerquita miró la muerte don Rufino Cerda, de unos 65 años de edad, al caer a una zanja y quedar prensado debajo del caballo que montaba en la comunidad indígena de Veracruz del Zapotal en el municipio de Rivas, este martes.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que don Rufino realizaba un rondín por sus cultivos, cuando el equino perdió se resbaló en el lodo, cayendo en la zanja, de donde fue rescatado por lugareños que escucharon sus gritos de auxilio.

“Gracias a Dios estoy vivo, el caballo se resbaló y me cayó encima, me estaba ahogando, pero estoy bien, solo unos golpes en algunas partes del cuerpo, nada más. Yo estaba prensado, estaba afligido porque yo gritaba y nadie me escuchaba”, relató don Rufino.

El momento del rescate fue grabado desde la cámara de un teléfono celular y regado como pólvora encendida por las redes sociales.