Hombre es ultimado a cuchilladas cuando disfrutaba en un bar de Jalapa

Las celebraciones del 7 de diciembre terminaron en tragedia anoche en el municipio de Jalapa, Nueva Segovia, donde Eddy Antonio Gutiérrez, de 35 años, fue atacado a cuchilladas por sujetos desconocidos.

Tragedia en Jalapa: muerte de Eddy Gutiérrez

Cazadores de noticias informaron que Eddy Gutiérrez se encontraba disfrutando en el bar Calibash cuando resultó gravemente herido por elementos que no fueron identificados.

Herido de gravedad, el lesionado fue atendido de inmediato por los bomberos quienes lo llevaron de urgencia al hospital Pastor Jiménez.

Sin embargo, pese al esfuerzo del personal de turno, el lesionado no logró sobrevivir ante la gravedad de heridas.

Eddy Antonio Gutiérrez era originario de la comunidad Los Chiquirines, en Jalapa.

Las autoridades están investigando las circunstancias del hecho y la identidad de los asesinos para esclarecer el caso que dejó luto a otra familia jalapeña.

