Hombre es trasladado de emergencia al Hospital de Ocotal tras sufrir accidente laboral

El ciudadano Pedro Noel Cano Bellorín, de 56 años y originario de la comunidad de San Bartolo, Quilalí, fue ingresado de urgencia al Hospital Héroes y Mártires de la Segovia tras sufrir una caída de aproximadamente tres metros de altura.

El obrero se encontraba realizando labores de construcción cuando, según testigos, perdió el equilibrio sobre un andamio mientras levantaba una pared de bloques, lo que le provocó un trauma craneoencefálico moderado.

Inicialmente, Cano Bellorín recibió atención primaria en el hospital de su localidad en Quilalí; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones en su cabeza, fue necesario su traslado por la tarde hacia el centro asistencial regional en Ocotal para recibir atención especializada.

Actualmente, el paciente permanece internado bajo estricta vigilancia médica.

Las autoridades de salud del departamento de Nueva Segovia dan seguimiento cercano a su evolución, mientras se encuentra en una sala de recuperación recibiendo el tratamiento necesario tras el fuerte impacto sufrido durante su jornada de trabajo.

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