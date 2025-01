Hombre es macheteado por una violenta mujer en barrio La Comuna, Estelí

El ciudadano Ricardo Aguilar, de 32 años de edad, resultó con heridas en el brazo izquierdo y una ceja, al ser macheteado de puro aire por una mujer identificada como Darling, en el barrio La Comuna, de la ciudad de Estelí, la mañana de este lunes.

Vecinos del sector indicaron que Ricardo estaba sentado en las puertas de su casa cuando pasó la mujer con un machete en la mano y sin mediar palabras se le acercó y empezó a volarle filazos.

El testigo Reinaldo Acuña dijo que el hombre logró capear varias veces el machete, pero finalmente la mujer logró impactarlo en el brazo y el lado izquierdo de la frente.

Posteriormente la mujer intentó agredir al testigo Reinaldo Acuña pero este logró escapar y cuando le dijo que iba a llamar a la Policía, la agresora huyó con rumbo desconocido.

La señora Irene Cruz dijo que Darling tiene antecedentes de comportamiento violento y que no es la primera vez que comete actos agresivos.

“Esa mujer es lesbiana y violenta. A mi hija hace un año la apuñaló y casi se me muere. Todavía no me explico por qué lo hizo. Cae presa a cada rato y sale como si nada. Hasta que mate a alguien, la van a tomar en serio”, dijo la señora Cruz.

Los habitantes del barrio La Comuna, de Estelí esperan que las autoridades actúen con firmeza para evitar que este tipo de incidentes se repitan y garantizar la seguridad de los vecinos.