Sucesos

Hombre es encontrado flotando sin vida en una poza del Río El Gallo, en Somotillo

Por Jhonny Martínez
Flotando sin vida fue encontrado la mañana de este jueves el ciudadano Tomás Zepeda Soriano, en las aguas de la poza La Colorada, del río El Gallo, en el municipio de Somotillo, departamento de Chinandega.

Tomás habitaba en la comunidad La Fragua y se presume que falleció ahogado luego de que llegó a darse su chapuzón.

Sin embargo, son las autoridades policiales quienes determinarán con exactitud las circunstancias precisas de la muerte de Zepeda Soriano.

La noticia ha causado consternación entre los pobladores de la comunidad, quienes esperan los resultados de las investigaciones.

