Hombre es asesinado en Jinotega tras discusión por un menor de edad

Por Jhonny Martínez
La Policía Nacional detuvo al sujeto José Evenor Rayo Rizo, de 36 años de edad, como presunto autor del homicidio de Erling Antonio Ríos Jirón, de 33 años.

El suceso ocurrió el martes 23 de septiembre de 2025, a las 10:45 de la mañana, en la comunidad Casquita número 2, en San José de Bocay, Jinotega.

Según el informe, ambos hombres estaban ingiriendo licor cuando iniciaron una discusión.

La disputa se originó porque la víctima, Erling Ríos Jirón le exigió a Rayo Rizo que echara de su casa a un menor de edad llamado Norvin Joel, a quien el detenido le había dado posada.

En el altercado, Rayo Rizo agredió a Ríos Jirón con un arma blanca, causándole la muerte.

Las autoridades se encuentran investigando el caso para determinar las circunstancias exactas del hecho.
