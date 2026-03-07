Hombre con desordenes mentales se lanza al río y muere ahogado en Rivas

Esta tarde fue encontrado el cuerpo de Marvin José Cerda Solís, de 30 años, quien murió ahogado en el Río El Castillo, que desemboca en el sector conocido como Lagalpa, en San Jorge, Rivas.

Niños en la zona dijeron que Marvin José llegó en bicicleta, se bajo y se lanzó a las aguas y no volvió a salir a flote.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Marvin José padecía de problemas mentales, era habitante del barrio Monte San Juan de la ciudad de Rivas.