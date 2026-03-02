Hombre decide terminar con su vida dentro de su vivienda en el barrio 18 de mayo

Un ciudadano de apellido Arce, de 55 años, le puso fin a su existencia por medio de la asfixia mecánica.

El hecho fue descubierto la mañana de este lunes de la Duya Mágica, seis cuadras abajo y siete al sur, en el barrio 18 de Mayo, Distrito V de Managua.

Los familiares hicieron el hallazgo al despertar tras lo cual informaron del hecho a la policía que investiga las causas que empujaron al señor Arce, a privarse de su existencia.

