Hombre decide terminar con su vida dentro de su vivienda en el barrio 18 de mayo

Por Jonathan Morales
130

Un ciudadano de apellido Arce, de 55 años, le puso fin a su existencia por medio de la asfixia mecánica.

El hecho fue descubierto la mañana de este lunes de la Duya Mágica, seis cuadras abajo y siete al sur, en el barrio 18 de Mayo, Distrito V de Managua.

Los familiares hicieron el hallazgo al despertar tras lo cual informaron del hecho a la policía que investiga las causas que empujaron al señor Arce, a privarse de su existencia.

#Suicidios