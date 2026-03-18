Hombre de 67 años es hallado sin vida con un disparo en San Juan de Nicaragua

El señor Santos Isabel Miranda Astorga, de 67 años, fue encontrado muerto de un disparo de arma de fuego a unos 30 metros de la mina Rosita, en San Juan de Nicaragua, Río San Juan, la madrugada de este miércoles.

Miranda Astorga era originario del sector número 3 de la comarca La Juana, en el municipio El Castillo, y sobre su muerte hay dos hipótesis.

La primera apunta a que supuestamente lo mataron y la segunda que se auto eliminó, versiones que están siendo investigadas por las autoridades policiales que llegaron al sitio del hecho.

