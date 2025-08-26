Hombre de 67 años es encontrado sin vida dentro de su casa en la ciudad de Estelí

El señor Hermes Zeledón Matamoros, de 67 años de edad, fue encontrado muerto la mañana de este martes dentro de su vivienda en la ciudad de Estelí.

Muere Hermes Zeledón a los 67 años en Estelí

Don Hermes vivía de la Pulpería El Torito cuatro cuadras al Este y media al norte, en el barrio Alexis Argüello, donde fue hallado tirado en el suelo.

El hallazgo fue hecho por una persona que llegó a visitarlo, quien de inmediato pidió apoyo a la Cruz Blanca.

Sin embargo, cuando los paramédicos revisaron el cuerpo, confirmaron que el infortunado señor ya no tenía los signos vitales.

Aunque se presume que don Hermes pudo haber sido víctima de un infarto, al sitio se presentaron agentes policiales con un forense para determinar con exactitud las causas de la muerte.



