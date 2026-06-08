Hombre de 63 años muere impactado por motocicleta conducida por chavalo sin licencia

El señor Pascual Sánchez Barrera, de 63 años, falleció de forma inmediata la noche de ayer domingo al ser impactado por una motocicleta frente al Tabernáculo, sobre la carretera que conduce al barrio Bismark Martínez, en el sector de Los Altos de Estelí.

Policía detiene a conductor sin licencia en Estelí

Cazadores de noticias detallaron que la motocicleta marca Haojue, placa JI 41-542, era manejada por el joven Melvin Ariel Espinoza, quien no tenía licencia de conducir.

Según algunos testigos, el accidente ocurrió cuando, presuntamente, el señor Sánchez Barrera cruzó la vía repentinamente en estado de ebriedad.

Pobladores también señalaron que el conductor de la moto viajaba a exceso de velocidad y que, tras el impacto, intentó huir, pero fue retenido por personas del sector y entregado a la Policía Nacional.

Al lugar del accidente se presentó una ambulancia de Cruz Blanca, cuyos socorristas confirmaron que el adulto mayor ya no presentaba signos vitales.

Asimismo, los agentes policiales se presentaron para levantar el croquis del accidente y trasladaron al conductor involucrado al Complejo Policial Comandante Emilio Gámez.

