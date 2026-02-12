Hombre con tatuaje de dragón es hallado sin vida en cuneta de Las Américas Tres

En una cuneta del tercer anden del grupo B, de las Américas 3, fue encontrado muerto la mañana de este jueves, Yáder Domingo Sánchez Cano, de 51 años.

Hallazgo en Iván Montenegro: Identifican a hombre fallecido

El hallazgo fue realizado de la antigua Sandak tres callejones al norte, en el costado Este del mercado Iván Montenegro por personas que iban a laborar.

El infortunado fue identificado en Medicina Legal por su primo Mario Sánchez gracias al tatuaje de un dragón que como seña particular tenía en el abdomen y parte del tórax.

Sánchez Cano habitaba en el barrio Ocho de Marzo, a pocas cuadras de donde fue encontrado muerto.

Según el dictamen forense preliminar se descarta mano criminal y se presume que falleció a consecuencias del consumo de licor.