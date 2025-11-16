Hombre con problemas de adicción se quita la vida en cementerio de Rivas

Por la vía del ahorcamiento se quitó la vida un hombre conocido como “El Negro Juárez”, en los terrenos del cementerio municipal de Rivas.

El cuerpo de “El Negro Juárez”, fue encontrado la tarde de hoy domingo, sentado bajo la rama de un árbol.

Conocidos dijeron que “El Negro Juárez” tenía varios años de estar sumergido en el vicio del licor y las dogas.

Familiares desconocen las causas que lo empujaron a tomar la equivocada decisión de privarse de la existencia.

