Hombre casi muere degollado en pleito de «guarera» en pista al Mercado de Mayoreo

Un hombre de identidad de momento desconocida y de aproximadamente 38 años, resulto esta madrugada con varias herida en el cuello, una de las cuales casi le parte la yugular, al ser agredido por un sujeto no identificado dentro de un bar ubicado de los semáforos del mercado de Mayoreo 4 cuadras al norte.

Bar Rossy: Escena de un ataque brutal con botella

El cazador de noticias José Dávila, informo que el hecho de sangre ocurrió en el bar “Rossy”, cuando ambos hombres iniciaron una discusión y uno de ellos quebró una botella y con el pico le propinó las estocadas en el cuello.

Tras caer en un charco de su misma sangre, personas que se encontraban el lugar alertaron a la policía del Distrito Seis, quienes trasladaron al herido al hospital Alemán Nicaragüense, donde seria intervenido quirúrgicamente.

En tanto la policía realiza las investigaciones para lograr la captura del autor de las lesiones graves y que responda por el homicidio frustrado.

