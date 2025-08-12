Hombre adicto al licor acaba con su existencia en la ciudad de Chinandega

Un hombre de 39 años de edad, de apellidos Cortez Gómez, se privó de la vida mediante la asfixia mecánica en la sala de la casa que habitaba en el barrio 13 de Enero de la ciudad de Chinandega.

Cazadores de noticias informaron que Cortez Gómez era adicto a las bebidas espirituosas y acabó con su existencia mientras estaba ebrio, para lo cual utilizó el mecate de una hamaca.

Al lugar del hecho se presentaron agentes policiales y un forense quienes tras revisar el cuerpo, confirmaron que fue un caso de autoeliminación y descartaron mano criminal.

