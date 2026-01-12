Hombre acusado por homicidio es asesinado a balazos en Nueva Segovia

El ciudadano Lester Genaro Rodríguez Méndez, de 39 años, fue encontrado asesinado a balazos la mañana de este lunes.

Asesinan a Lester Genaro Rodríguez en Jalapa

El cuerpo con varios orificios de bala fue hallado frente al campo deportivo de la comarca Las Uvas, en Jalapa, departamento de Nueva Segovia.

Versiones de pobladores señalan que el asesinato podría haber sido cometido por un hijastro de la víctima, un joven de 16 años, quien actuó en defensa de su madre, que estaba siendo supuestamente agredida por Rodríguez.

Sin embargo, agentes de la policía se trasladaron al lugar del hallazgo para investigar el crimen y confirmar esa versión de los vecinos.

De acuerdo con los archivos judiciales, a inicios del año 2024, Lester Genaro enfrentó una acusación por el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Adolfo Arauz Arauz.

El libelo acusatorio señalaba que en el hecho presuntamente también participó Henry David Rodríguez Méndez, familiar de Lester.

Según la acusación, ambos llegaron a bordo de una camioneta y una moto, respectivamente, a la casa de Adolfo Arauz y le realizaron varios disparos después de que Lester le gritó: “Aquí traigo mi pistola, vengo por vos, hijo de puta, sapo”.

En ese momento supuestamente Adolfo Arauz logró salvar su vida al huir hacia un maizal y luego fue a interponer su denuncia ante las autoridades.

Sin embargo, en junio del mismo año el juicio oral y público fue clausurado de forma anticipada al no reunirse las pruebas suficientes para sentenciar a los acusados.