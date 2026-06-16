Hampones roban motocicleta estacionada frente a casa de su dueño en Estelí

Elementos desconocidos robaron una motocicleta valorada en mil 600 dólares propiedad de Ruby Pérez cuando la tenía estacionada en las afueras de su vivienda ubicada frente al campo del barrio Rubén Darío de la ciudad de Estelí.

Robo en Estelí deja a Ruby sin su moto

La persona afectada informó que la motocicleta es una Pulsar NS, color gris con negro, placa ES42307 y fue robada entre las 5 y 6 de la mañana de este martes 16 de Junio.

El hecho ya fue reportado a la Policía Nacional la que en base a la denuncia investiga el caso para dar con el paradero del ladrón y los ladrones, y del medio de transporte.

Ruby Pérez ofrece una recompensa a la persona que brinden información de la ubicación de su motocicleta y del autor lo cual lo puede hacer a través de llamadas a los teléfonos celulares números 8425-6131 o al 8649-1780.

