Hallan sin vida a una persona en el interior de vivienda en Managua
Autoridades de la Policía Nacional investigan las causas de muerte de una persona, cuyo cadáver fue encontrado en el interior de una vivienda, ubicada de los semáforos de la Rolter 2 cuadras al sur y media arriba, en el barrio Santa Rosa de la capital.
El hallazgo del cuerpo fue reportado a las autoridades policiales por habitantes de la zona.
Los restos de la persona fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para determinar si hubo o no mano criminal.