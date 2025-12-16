Hallan sin vida a un adulto mayor dentro de un pozo en León

El hallazgo del cuerpo sin vida del adulto mayor Luis Toruño, de unos 74 años, ha conmocionado a los habitantes del sector de la fábrica de pirotecnia Julián Reyes, en la ciudad de León, la mañana de este martes.

Hallan sin vida a Luis Toruño en un pozo de León

El cadáver fue localizado en el interior de un pozo situado de donde Julián Reyes, media cuadra al sur, a donde se desplazaron fuerzas de la Policía Nacional para acordonar la escena e iniciar las investigaciones pertinentes.

Se estima que, al momento de ser encontrado, el señor Toruño tenía unas 12 horas de haber fallecido y hasta el momento, se investiga si la caída fue accidental o si hubo mano criminal en el suceso.

El cuerpo sería trasladado a Medicina Legal para realizar la debida autopsia para tratar de averiguar las circunstancias de la tragedia que enluta a una familia leonesa.

