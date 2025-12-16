Hallan sin vida a un adulto mayor dentro de un pozo en León
El hallazgo del cuerpo sin vida del adulto mayor Luis Toruño, de unos 74 años, ha conmocionado a los habitantes del sector de la fábrica de pirotecnia Julián Reyes, en la ciudad de León, la mañana de este martes.
El cadáver fue localizado en el interior de un pozo situado de donde Julián Reyes, media cuadra al sur, a donde se desplazaron fuerzas de la Policía Nacional para acordonar la escena e iniciar las investigaciones pertinentes.
Se estima que, al momento de ser encontrado, el señor Toruño tenía unas 12 horas de haber fallecido y hasta el momento, se investiga si la caída fue accidental o si hubo mano criminal en el suceso.
El cuerpo sería trasladado a Medicina Legal para realizar la debida autopsia para tratar de averiguar las circunstancias de la tragedia que enluta a una familia leonesa.