Hallan sin vida a profesor jubilado reportado como desaparecido en Boaco

Desconsolados se encuentran familiares del profesor jubilado Luis Manuel Miranda Urbina, quien fue encontrado sin vida en el cementerio de Tecolostote en el municipio de San Lorenzo, en el departamento de Boaco, la tarde de este miércoles.

Tu Nueva Radio Ya conoció de manera extraoficial que el profesor Luis Miranda tenía cuatro días de haberse extraviado.

“Él salió de la casa el pasado 25 de julio de la casa ubicada en Villa Sancuanjoche y no regresó más, por lo que acudimos a denunciar su desaparición ante las autoridades policiales”, dijeron familiares.

Cazadores de noticias informaron que supuestamente, junto al cuerpo del profesor Luis Miranda, fue encontrada una carta, por lo que se sospecha que el caso puede tratarse de un suicidio, sin embargo, será la Policía Nacional la encargada de esclarecer el caso.