Hallan sin vida a mujer sobre su cama en Los Pochotes, Ticuantepe

La ciudadana Idania Sánchez fue encontrada muerta la mañana de hoy lunes, en el interior de su vivienda ubicada en la calle Los Pochotes, en el casco urbano de Ticuantepe, departamento de Managua.

Investigan misteriosa muerte de Idania en Ticuantepe

Cazadores de Noticias informaron que el cuerpo de Idania estaba boca arriba sobre una cama, en el interior de su cuarto.

La ahora occisa deja un hijo en la orfandad, y según algunos conocidos, presuntamente padecía distintas enfermedades naturales.

La policía de Ticuantepe y el médico forense de la zona investigan las causa de muerte de doña Idania Sánchez para esclarecer el caso.

