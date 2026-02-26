Hallan restos de una persona en una calle del barrio Narciso Salazar, en El Viejo, Chinandega

Los restos de una persona de generales desconocidas fueron encontrados este jueves en una calle del barrio Narciso Salazar, en el municipio de El Viejo, departamento de Chinandega.

Los huesos fueron descubiertos durante una excavación para la instalación de tuberías de aguas negras que se efectuaba en horas de la mañana.

Al lugar del hallazgo se presentaron agentes de la Policía Nacional acompañados por un médico forense para realizar las debidas investigaciones y determinar el tiempo de fallecido que tiene la persona.

Según pobladores de la zona, en el municipio El Viejo se ha reportado el descubrimiento de urnas funerarias ancestrales.

La zona de Chinandega, particularmente cerca de El Viejo, fue una de las áreas más pobladas por los Nicaraos, especialmente en áreas vecinas a ríos y quebradas.