Hallan muerto a hombre debajo del puente de Sébaco, Matagalpa

Un hombre, de identidad desconocida, fue encontrado muerto la mañana de este viernes bajo el puente de la ciudad de Sébaco, en el departamento de Matagalpa.

Hombre muerto en Sébaco bajo puente Matagalpa

El hallazgo del infortunado fue realizado por personas que pasaban por el sector quienes llamaron a la Cruz Blanca al pensar que quizá solamente estaba golpeado.

Sin embargo, cuando los paramédicos bajaron al sitio acompañados por agentes de la Policía Nacional, confirmaron que el hombre no presentaba los signos vitales.

Las autoridades se encuentran investigando con apoyo de un forense las causas de muerte de la persona y tratando de obtener su identidad.