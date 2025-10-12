Habitante de Waslala es ultimado a tiros dentro de su negocio

El ciudadano Jesús Adrián Valdivia Rodríguez, de 48 años, fue ultimado de seis balazos a manos de dos sujetos desconocidos, en la comarca Waslalita, ubicada en Waslala, Caribe Norte.

Investigan homicidio de Jesús Adrián en Waslala

Cazadores de Noticias informaron que don Jesús estaba en su negocio cuando llegaron dos sujetos en motocicleta.

Al ingresar al local le dispararon a quemarropa y luego huyeron con rumbo desconocido.

Autoridades policiales amplían las investigaciones del caso para esclarecer el hecho y dar con la identidad y paradero de los homicidas.