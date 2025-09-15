Habitante de Cusmapa muere en un accidente de tránsito en El Salvador

Victima de accidente en motocicleta murió este domingo el nicaragüense Alexis Antonio Estrada Cárdenas, de 25 años, hecho ocurrido en San Miguel, El Salvador.

Nicaragüense muere en accidente de moto en San Miguel, El Salvador

El compatriota era oriundo de la comarca Las Malvas, en el municipio de San José de Cusmapa, en el departamento de Madriz, y supuestamente tenia varios años de vivir en el pulgarcito de América.

Las circunstancias del accidente que le costó la vida al nicaragüense Alexis Antonio Estrada Cárdenas están siendo investigadas por la policía de tránsito de El Salvador.

