Habitante de Ciudad Belén es baleando en el Mercado Oriental

Con 2 balazos en su pierna izquierda resultó José Miguel Diaz, de 36 años, a manos de sujetos desconocidos que intentaron asaltarlo en el mercado Oriental, de la iglesia El Calvario, 3 cuadras abajo, una y media al Sur, en Managua.

José Miguel es habitante de Ciudad Belén, por lo que se desconoce que andaba haciendo la noche de este domingo en esa zona del mercado Oriental.

El baleado fue llevado al hospital Alemán Nicaragüense por un familiar, en tanto la policía investiga las circunstancias exactas en que ocurrió la agresión con arma de fuego.

