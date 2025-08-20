Güirisero grave tras caer a pozo de 80 pies de profundidad en Bonanza

Al borde de la muerte quedó Lázaro Leonel Suazo Centeno, de 27 años de edad, al caer a una profundidad de 80 pies cuando realizaba labores de minería artesanal en la comunidad El Vesubio, de Bonanza, Caribe Norte.

Lázaro Suazo, grave tras caída de 80 pies en una mina artesanal

Cazadores de noticias informaron que el suceso ocurrió la mañana de ayer martes en el punto de minería de Miguel Duarte, en donde Lázaro Suazo iba siendo sacado con un malacate, cuando se soltó del mecate y cayó al fondo.

Al ver lo sucedido, sus colegas de trabajo ingresaron a sacarlo rápidamente, observando que sufrió trauma craneal, sangrado de oídos, heridas en la cabeza y múltiples golpes en las extremidades.

El lesionado fue llevado a un centro asistencial en donde el personal médico realiza todos los esfuerzos posibles para salvarle la vida.



