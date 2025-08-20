type here...
Buscar
30.7 C
Managua
miércoles, agosto 20, 2025
Sucesos

Güirisero grave tras caer a pozo de 80 pies de profundidad en Bonanza

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Al borde de la muerte quedó Lázaro Leonel Suazo Centeno, de 27 años de edad, al caer a una profundidad de 80 pies cuando realizaba labores de minería artesanal en la comunidad El Vesubio, de Bonanza, Caribe Norte.

Lázaro Suazo, grave tras caída de 80 pies en una mina artesanal
Lázaro Suazo, grave tras caída de 80 pies en una mina artesanal

Cazadores de noticias informaron que el suceso ocurrió la mañana de ayer martes en el punto de minería de Miguel Duarte, en donde Lázaro Suazo iba siendo sacado con un malacate, cuando se soltó del mecate y cayó al fondo.

Al ver lo sucedido, sus colegas de trabajo ingresaron a sacarlo rápidamente, observando que sufrió trauma craneal, sangrado de oídos, heridas en la cabeza y múltiples golpes en las extremidades.

El lesionado fue llevado a un centro asistencial en donde el personal médico realiza todos los esfuerzos posibles para salvarle la vida.


Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456