Guatemala: Una nicaragüense y un adolescente son capturados por expendio de drogas

La pinolera Marjorie Rosa López Reyes, de 48 años, alias “La Nica”, y un adolescente de 17 años, fueron capturados por la Policía Nacional Civil de Guatemala, en la residencial Las Palmas, en la zona 2 del municipio de Retalhuléu, en el departamento del mismo nombre.

Capturan a ‘La Nica’ con crack y cocaína en Retalhuleu, Guatemala

La detención fue realizada tras un allanamiento en la vivienda de la nicaragüense donde se incautaron varias bolsas de piedras de crack con un peso aproximado de 1 libra.

En el sitio también fueron encontradas dosis de cocaína, una balanza digital, más de 6 mil quetzales, 6 celulares y 3 computadoras portátiles.

Igualmente fueron decomisados 1 Tablet, 1 DVR, 3 memorias USB, 4 Micro SD, entre otros, las cuales serán utilizadas en el proceso investigativo.

“La Nica” es dueña de un negocio conocido como “Copa Cabana” y del expendio de droga ubicado contiguo a un negocio de comida rápida en ese lugar.

La nicaragüense es esposa de un reo que guarda prisión en la granja cantel de Quetzaltenango tras ser acusado y condenado por diversos delitos de peligrosidad.