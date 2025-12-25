Guaro y velocidad cobran la vida de otro joven motorizado en Paiwas

El ciudadano Martiniano Soza Zeledón, de 28 años, perdió la vida de forma instantánea a las tres de la madrugada de este jueves al accidentarse en moto.

Trágico accidente en Paiwas: muere joven en moto

La fatalidad tuvo lugar del empalme de Wanawana 200 metros al Este, en el kilómetro 199, sector que pertenece al municipio de Paiwas, en el Caribe Sur.

Cazadores de noticias informaron que anoche, Martiniano estuvo ingiriendo licor y en la madrugada salió en una moto marca AKT montañera, placa MT 44756.

Cuando circulaba en dirección a Mulukukú a exceso de velocidad, Martiniano perdió el control de la moto e impactó violentamente contra el suelo rocoso, falleciendo en el acto.

Martiniano Soza Zeledón era originario de San Pedro del Norte, en el municipio de Paiwas, en donde su familia está viviendo una amarga navidad como resultado de la mala combinación del guaro y la velocidad, por parte del ahora fallecido.