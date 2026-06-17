Guaro y velocidad cobran la vida de motociclista sin licencia en Matiguás

De forma casi inmediata falleció el joven Jairo Antonio Lechado Rivera, de 18 años, al estrellarse contra un puente en el municipio de Matiguás, en el departamento de Matagalpa, a las 11:40 minutos de la noche de ayer martes.

Jairo Antonio Lechado Rivera

El accidente sucedió de la gasolinera 200 metros al Oeste en el barrio Rolando Orozco, por donde Jairo Lechado conducía sin licencia, sin casco y a exceso de velocidad una moto color rojo marca Serpento sin placa.

Cazadores de noticias indicaron que debido al estado de ebriedad, el joven perdió el control de la motocicleta, se salió de la vía y fue a impactar contra el poste de un puente, en donde sufrió las mortales lesiones.

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