Granadino termina enyesado por manejar borracho su motocicleta

Al hospital Amistad Japón-Nicaragua fue llevado de urgencia el motociclista Javier Cano Flores, de 56 años, quien se accidentó cuando iba manejando borracho hacia su casa en el barrio Santa Rosa, en la ciudad de Granada.

Javier Cano, debido a su borrachera, se estrelló contra el muro de una vivienda, resultando con fractura en una de sus piernas, siendo llevado al hospital granadino por miembros de Cruz Blanca.

La policía de la Gran Sultana ya investiga el caso, y lo mas seguro que cuando se recupere de las lesiones recibirá su respectiva multa por manejar borracho.

Al mismo hospital Amistad Japón-Nicaragua fue llevado Hugo Diaz González, de 39 años, quien se asestó un machetazo en su pierna izquierda mientras estaba limpiando una maleza para sembrar maíz.

El hecho sucedió en la comarca San Blas, jurisdicción del municipio de Granada.

