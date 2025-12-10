Granadino se quita la vida por causa desconocidas en el patio de su casa

Un hombre de apellido Zapata, de 30 años y conocido como “El Zorro”, se privó de su existencia la madrugada de este miércoles en su casa localizada en el Reparto Adelita Número 1, en la ciudad de Granada.

El suceso fue descubierto por su familia al abrir la puerta del patio y ver fallecido al “Zorro”.

Los parientes del infortunado avisaron a las autoridades quienes con apoyo de un forense determinaron muerte por asfixia mecánica, y descartaron mano criminal.

La familia de Zapata dijo que no le conocían problemas que lo empujaran a atentar contra su existencia, quedando en la incertidumbre por su equivocada decisión.

