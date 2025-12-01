Granadino se quita la vida por asfixia mecánica

Un hombre de 36 años, de iniciales C. A. B. U., decidió suicidarse la noche de este domingo por medio de la asfixia mecánica en su casa ubicada en la comunidad Camino Real, en Malacatoya, departamento de Granada.

El hombre fue encontrado muerto dentro de su cuarto, según la información preliminar proporcionada por cazadores de noticias. La policía llegó al sitio y descarto mano criminal en el hecho.

El motivo que tuvo el hombre para terminar con su vida, se lo llevó a la tumba.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que este año se han quitado la vida 156 nicaragüenses por diferentes motivos, 7 de ellos en el departamento de Granada.

