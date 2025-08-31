Granadino se quita la vida horas después de publicar una supuesta infidelidad en Facebook

Por la vía de la asfixia mecánica se privó de la existencia un hombre de apellido Barberena, de 29 años, en el barrio Calle Nueva, de la ciudad de Granada.

El cuerpo de Barberena fue encontrado debajo de un árbol la mañana de hoy domingo, en el patio de la vivienda donde habitaba con su padre.

El angustiado progenitor indicó que la noche del sábado, su hijo tuvo la visita de varios amigos y pasó alegre.

Posteriormente se fue a dormir y lo dejó conversando con las amistades, sin imaginarse que al levantarse de mañana lo encontraría muerto.

Barberena era un popular jugador de softbol del barrio La Otra Banda, de Granada.

Conocidos dijeron que Barberena se quitó la vida minutos después de publicar la foto de una mujer en facebook, a quien supuestamente tildó de infiel, por lo que presumen que el caso se dio por asuntos sentimentales.

