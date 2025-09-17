Granadino se puso a beber licor con su compadre y termina «chuseado»

“El amor de una mujer” se convirtió en la “manzana de la discordia” entre José Peña González, de 32 años, y su compadre Álvaro Jiménez Duarte, de 34, en la ciudad de Granada.

Cazadores de Noticias informaron que los compadres se pusieron a “tapinear” en la Calle El Martirio, de la ciudad de Granada, y cuando estaban “bolos”, Álvaro se acordó que José “le quitó la jaña”.

Esto generó una discusión en la que Álvaro sacó un cuchillo con el que hirió en la espalda a su rival.

José Peña fue trasladado al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, donde le realizaron 10 puntadas para suturarle la herida.

En tanto, Álvaro Jiménez fue capturado cerca de donde cometió la agresión para que responda por el delito de lesiones graves.

