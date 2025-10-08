Granadino se «desmarimba» desde árbol cuando intentaba quitarse el antojo de comer mangos

Con tres costillas fracturadas quedó Orlando Cajina Suarez, de 31 años, al caer de un árbol de mango, en la comarca la Escoba, ubicada en Diriomo, Granada.

Conocidos dijeron que Orlando andaba antojo de comer ensalada de mango, y al subir al árbol para cortarle los frutos, perdió el equilibrio y cayó de una altura de 4 metros.

Por la gravedad de las lesiones, Cajina Suarez fue trasladado de Diriomo al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, donde se encuentra ingresado en sala de ortopedia.

En el mismo hospital granadino fue atendido Luis Felipe Torrez Callejas, de 24 años, quien resultó con una herida abierta en la cabeza al sufrir una caída.

Testigos manifestaron que Luis iba caminando por una acera de la calle Arsenal, cuando sufrió una caída accidental y pegó la cabeza contra una cuneta.

Al momento del suceso, Torrez Callejas caminaba rumbo a su casa ubicada en la Calle El Enredo, en La Gran Sultana.



