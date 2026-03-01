Granadino le roba una docena de gallinas a su tía por no regalarle 100 córdobas

La policía de Granada capturó al sujeto Miguel Pérez Pavón, de 25 años, quien le robó doce gallinas a su tío Alberto Pavón Miranda, de 60 años.

El hecho ocurrió en la comarca Palo Quemado, ubicada en Diriomo, Granada, cuando Miguel llegó a la propiedad de su tío a pedir que le regalara 100 córdobas.

Ante la negativa de su tío, el mal sobrino prometió que lo “iba a dejar llorando”, por lo cual regresó en la noche a la casa y se le llevó las gallinas valoradas en 2,200 córdobas.

Tras la denuncia, el “roba gallinas” fue capturado en la entrada a la comarca Palo Quemado, con los ojos “bien fundidos”, pues el dinero que le dieron por las “plumíferas”, los ocupó para comprar estupefacientes.

