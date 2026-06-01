Granadino decide acabar con su existencia por causas desconocidas

Un hombre de iniciales R.M., de 33 años, fue encontrado sin vida en su vivienda localizada en la comunidad El Fortín, en el municipio de Granada.

Para terminar con su existencia, el varón utilizó el medio de la asfixia mecánica, siendo descubierto por personas allegadas la mañana de este lunes.

Se desconocen las razones que llevaron al granadino a tomar la errada decisión de marcharse de este mundo por sus propios medios.

Al sitio del hallazgo se presentaron agentes de la Policía Nacional para levantar el informe del hecho y descartar mano criminal.

