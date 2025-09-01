type here...
Granadina tendrá que dormir en el suelo por dejar plancha encendida sobre una cama

Por Jhonny Martínez
Durmiendo en el frío ladrillo quedó la joven Katherin Massiel Mercado Sánchez, de 26 años de edad, como resultado de un pequeño incendio ocurrido la tarde de este lunes.

El siniestro sucedió en la casa de Katherin ubicada en el costado norte del cementerio municipal, en el barrio Las Camelias, de la ciudad de Granada.

Al lugar del incendio se presentaron miembros de los Bomberos Unidos, quienes determinaron que las llamas se originaron luego de que sobre la cama fue dejada encendida una plancha de ropa durante largo rato.

