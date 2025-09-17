Granadina se estrella contra vivienda mientras andaba aprendiendo a conducir

Con una buena deuda económica se encuentran Ana María Carcache Gómez, de 38 años, y su marido luego que la mujer se estrellara contra una casa ajena cuando andaba aprendiendo a manejar.

El hecho ocurrió en una calle del barrio Adelita número 1, en la ciudad de Granada, por donde Ana María iba al volante de un taxi placa GR 414, y al parecer en vez de frenar en una esquina le metió el pie al acelerador.

La mujer se estrelló contra la casa de Claudia María López Miranda, quien al igual que su marimba de hijos resultó ilesa en el hecho.

El caso es investigado por la policía granadina, que de seguro multará al marido de la perica al volante, porque ella no tiene y tampoco creemos que tendrá algún día licencia de conducir.

