Granadina mete el pie donde no debía y termina hospitalizada

Con una herida abierta en el pie derecho resultó Berta Luna Sosa, de 27 años, al sufrir un accidente, en las cercanías al mercado municipal de Granada.

Mercado Municipal de Granada

La afectada relató que iba caminando hacia el centro de compras, y por no fijarse en la acera, metió el pie en el hueco de un medidor de agua sin tapa.

Dentro del hueco había trozos de vidrio que hirieron la humanidad de Berta Luna

La lesionada fue trasladada al hospital Amistad Japón Nicaragua donde le realizaron cerca de 10 puntadas para suturarle la herida.

