Granada: Recalentamiento de abanico arrasa con enseres de vivienda

Cuantiosos daños materiales dejó como saldo un incendio ocurrido en la vivienda de Rosita Argentina Raudez Núñez, de 30 años, habitante de la Villa Esperanza, en Granada.

Incendio en Granada causa graves daños materiales

El hecho ocurrió la noche del domingo, cuando el recalentamiento de un abanico, dio origen a las llamas.

En la vivienda habitan 4 adultos y dos niños quienes despertaron a tiempo y salieron de la casa para no resultar afectados.

Al lugar se desplazaron Bomberos Unidos para atender la emergencia reportada por la población.

Tras la ocurrencia el hecho, la familia afectada recibió el acompañamiento solidario de la Alcaldía del Frente Sandinista de Granada.