Granada: Presunta chispa de furgón causa incendio que arrasa enseres de vivienda

Un voraz incendio arrasó con todos los enseres de una vivienda ubicada en la comarca Los Cocos, en Granada.

Vivienda devastada en Los Cocos, Granada

Lugareños dijeron que la casa tiene bastante tiempo de estar al cuidado de doña Alba Isabel Montiel Cano y su esposo Maximiliano Ruiz, quienes lo perdieron todo.

Cazadores de Noticias indicaron que una supuesta chispa de un fogón encendida originó las llamas, que también dañaron las paredes y el techo del inmueble.

La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos quienes investigan las causas exactas del siniestro.

Como parte del acompañamiento solidario, la Alcaldía de Granada entregó láminas de zinc, frazadas y trastes a la familia afectada.

