Granada: Picadito termina en el hospital tras empinarse botella con cloro

Con el sistema digestivo “blanqueado” quedó Julio García López, de 33 años, luego de tomarse varios tragos de cloro, creyendo que era guarón, en su casa ubicada en el municipio de Granada.

Familiares dijeron que Julio se ha dedicado a beber licor como contratado y que al entrar ayer al patio de su casa en la comarca El Fortín, observó una botella que estaba sobre una mesa y se la empinó.

Al caerle el cloro en el estómago, el hombre empezó a vomitar por lo que lo llevaron de emergencia al hospital Amistad Japón – Nicaragua donde los médicos le realizaron un lavado gástrico para desintoxicarlo.

Posteriormente, el personal de turno le puso un litro de suero y lo dejaron en sala de observación esperando que se recupere.

En el mismo hospital fue atendido Mario Flores Torrez, de 28 años, quien sufrió una fractura en el tobillo izquierdo, al meter el pie en el hueco de un medidor de agua sin tapa en la calle El Arsenal de Granada.

Los galenos le realizaron radiografías a Mario Flores y lo dejaron en sala de ortopedia en espera de una cirugía.

Pobladores de la calle El Arsenal dijeron que aunque la institución correspondiente le coloca las tapas a los huecos de los medidores, los recicladores se encargan de robárselas para ir a venderlas a las chatarreras.

