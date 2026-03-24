Granada: motociclista se quiebra un brazo y una pierna por ir hablando por celular

Al hospital Tepeyac, en Diriomo, Granada, fue llevado el motociclista Roberto García Medina, de 41 años, debido a las fracturas que sufrió en miembros superiores e inferiores al accidentarse en su moto.

Informes indican que García Medina, se accidentó en la entrada a la comarca La Escoba, en Diriomo, cuando perdió el control de su moto y se estrelló contra el muro de piedras de una vivienda.

Testigos indicaron que Roberto, conducía su moto sin caso de seguridad, mientras utilizaba su celular, lo que provocó que se accidentara, sufriendo fracturas en el brazo y la pierna derecha.

