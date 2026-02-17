Granada: Menor desaparece tras salir a la pulpería

Sumamente preocupada se encuentra la familia de la menor Angely Isabel Valdivia Montiel, de 13 años, quien se extravió el pasado miércoles 11 de febrero a eso de las 10:00 de la mañana.

Angely Isabel Valdivia Montiel, de 13 años

Según información brindada por sus familiares, la adolescente salió de su vivienda a la pulpería cercana, en el barrio La Islita, en Granada, y desde ese momento no regresó a su hogar.

Sus familiares la han buscado desde entonces por diferentes puntos sin lograr encontrarla, por lo que solicitaron el apoyo de la ciudadanía que tenga cualquier información que permita dar con su paradero.

Si usted la ha visto o conoce algún dato que pueda ayudar, favor comunicarse de inmediato con sus familiares o a la estación de Policía más cercana. También pueden comunicarse al 7897-1570 con su mamá Pilar Montiel Sandino.

