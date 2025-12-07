Sucesos

Granada: Lo capturan cuando tomaba licor con el dinero que le robó a su tía

Por Jonathan Morales
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“Empinándose una botella de cerveza” fue capturado Bayardo Díaz García, de 32 años, en un bar del centro turístico de Granada.

Según las investigaciones, Bayardo Díaz llegó de visita a la casa de su tía María Díaz Cano, de 38 años, en el barrio Adelita número 2, y aprovechó el momento, para llevársele una alcancía.

En el recipiente habían 2 mil córdobas que Bayardo ocupó para “instalarse a tapinear” en el bar con el dinero robado.

Sin embargo, el granadino no contó con la sagacidad de la tía, que lo fue a denunciar, y a través de sus amistades lo rastreo, hasta dar con su paradero.

Por este caso, el mal sobrino Bayardo Díaz García tendrá que responder por el delito de hurto.