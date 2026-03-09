Granada: 3 obreros municipales resultan lesionados en choque de camiones en Diriomo

Los trabajadores Rolando Nicolás Hernández Rivas, Eduardo Urbina Reyes y Erick Gabriel Sandoval Vásquez, resultaron lesionados cuando un camión de carga impactó contra un camión recolector de basura en Diriomo, Granada.

Escena del accidente en carretera a Nandaime

El accidente sucedió a dos cuadras de la entrada a Diriomo, sobre la carretera a Nandaime, la mañana de este lunes.

El accidente ocurrió cuando el camión de carga se quedó sin frenos y su conductor no pudo maniobrar para evitar el impacto contra el camión recolector de basura.

Los lesionados laboran para el área de Servicios Municipales de la Alcaldía de Diriomo, y fueron trasladados al hospital de Granada.

Mientras tanto, la Policía Nacional se presentó a realizar las investigaciones, confirmando que se trató de una falla en los frenos del camión.

