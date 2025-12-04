Gancheras son sorprendidas metiendo «la grapa» en supermercado de Diriomo

Con las manos en la masa fueron capturadas dos mujeres de identidad desconocida, tratando de peinarse varios productos en un supermercado del municipio de Diriomo, departamento de Granada.

Cazadores de noticias informaron que el par de féminas de 30 y 50 años respectivamente, pretendían sustraer productos ocultos en sus vestimentas todo con el propósito de no pagar un solo centavo.

En un video que se ha vuelto viral en redes sociales, se observa cómo una de las mujeres salen del establecimiento y son alcanzadas por un guarda de seguridad y una trabajadora del supermercado.

Ambos trabajadores registran a las mujeres encontrando productos que presuntamente no habían sido facturados.

Durante el registró las mujeres las muy cascarudas forcejean con los trabajadores dándose un pleito de “padre y señor nuestro”, lo que quedó grabado en las cámaras de seguridad y que ahora circula en redes sociales.

La más improsulta fue una mujer de la tercera edad, la que trató con palabras soeces a una trabajadora del supermercado y ya cuando le habían sacado todo de la blusa le gritaba “que te pasa chavala, yo no he robado nada, si tengo billetes para comprar”.

Se desconoce si la gerencia del supermercado denunció a ambas mujeres, quienes aparentemente lograron retirarse del lugar; aunque sus rostros quedaron registrados en el video.