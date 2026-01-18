Furgonero se vuelca con cisterna de combustible en La Paz Centro

Un peligroso accidente sufrió este domingo el furgonero Ricardo Antonio Obando Baltodano, de 57 años, al volcarse en el sector de Los Mojones, en La Paz Centro, León.

Al momento del accidente, Ricardo Antonio conducía el pesado vehículo que trasladaba una cisterna con 4,300 galones de diesel.

En el hecho, Obando Baltodano quien se dirigía de Puerto Corinto, Chinandega, hacia Managua, resultó con golpes en la cabeza y lesiones en otras partes del cuerpo.

